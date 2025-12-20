Ny fest för julkalendern – kan vinna tidskikaren och annan rekvisita

Ett rejält avslut på Kråksjö Torg, eller Stora torget i Västervik, väntar den 10 januari. Då kan Västerviksborna träffa skådespelarna och har chansen att vinna rekvisita från julkalendern. Foto: Tess Hartikka och Västervik Framåt

Den 10 januari är det offentligt avsked av årets julkalender Tidstjuven. Från klockan 12.30 har "Kråksjö Torg" i Västervik ett digert schema med julgransplundring, auktion och utlottning av tidskikaren, Clints mössa med mera, samt en meet and greet med tre av skådespelarna.

Nu kan Västerviks Framåt, Västervik kommun och Västervik City tillsammans med regissören och hedersmedborgaren Calle Åstrand meddela att skådespelarna vänder åter till inspelningsplatsen i Västervik en sista gång.

Den 10 januari tar Calle Åstrand med sig producenten Elin Falck, Simon J Berger (Bildsköne Bengtsson), Gusten Wickberg (Clint) och Inger Nilsson (Nettan) för en auktion och utlottning av viktig rekvisita från inspelningen - tidskikaren, Clints mössa, Pontus anteckningsbok, skattkartan, Calles originalmanus med mera.

– Jag tror att hela Västervik är överväldigade av det intresse som julkalendern har fört med sig. Vi är såklart superhedrade att Calle tillsammans med sina stjärnor återvänder till Kråksjö för att lotta och auktionera ut delar av de avgörande föremålen från inspelningen. Det kommer även ges tillfälle att få träffa tre skådespelarna och ta en bild som minne för livet, säger Niklas Lind, marknadsansvarig på Västervik Framåt.

Det offentliga avskedet inleds med en klassisk julgransplundring klockan 12.30. Efter det är det dags för utlottning och auktion för att avsluta med en meet and greet tillsammans med skådespelarna.