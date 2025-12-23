Så firar profilerna i Vimmerby och Hultsfred jul – här är första delen

Det är glögg, det är julskinka, det är glada och ledsna barn. Det är stress, det är ro, det är gemenskap och konsumtionshets. Vad? Jo, det är jul igen förstås!

I vanlig ordning har vi gjort en koll bland ett flertal profiler i Vimmerby och Hultsfred med omnejd kring hur deras jul kommer se ut.

Vi ställde fyra frågor till profilerna:

* Hur ska du fira jul?

* Vilken är den viktigaste jultraditionen för dig?

* Vad kan du inte vara utan på julbordet?

* Vem skulle du vilja ge en julklapp och vad blir det i paketet?

Axel Tunek, vd för Vimmerby Sparbank.

* Med familjen och närmaste släkten på hemmaplan i Tuna och Hultsfred.

* Näst efter julafton är det annandagsjakt.

* Inlagd strömming.

* Jag skulle vilja ge en julklapp till alla som har det svårt runt om i världen. Paketet skulle innehålla trygghet och framtidstro.

Linn Uhre, öppnat frisörsalongen ”Lyft” i Vimmerby tillsammans med Maja Johansson:

* Jag ska fira jul på lite olika ställen och julen är ju lång. Men på julafton vi ska nog först till Västervik till min mormor, och sen på kvällen blir det hemma hos mamma och pappa.

* Jag är nog inte så traditionsenlig på själva julafton så länge jag får träffa min familj. Men jag slår alltid in mina julklappar när Musikhjälpen sänds på tv. Då har jag det på i bakgrunden när jag fixar med paketen, så det kan man väl säga är min tradition.

* Alltså det är väldigt mycket som inte får saknas på mitt julbord hehe, men det är lite extra viktigt med Janssons frestelse och rödbetssallad.

* Jag har köpt en stor mysig filt till min mormor som är lite frusen av sig. Så den hoppas jag att hon ska bli glad för.

Sofia Söderlund, profil i Vimmerby IBK.

* Julen firas hemma tillsammans med min familj och släkt. Med god mat och gemenskap. Och sen juldagen med vänner.

* Att samlas hela familjen

* Jag kan inte vara utan mammas goda silltårta.

* Till familjen eller vänner, en upplevelse som man kan göra ihop.

Mikaela Sandström, arvtagerska till modehuset Sandströms samt lokal M-politiker.

* Vi firar jul hemma i Vimmerby med familjen.

* Julmorgonen med (alldeles för) morgonpigga barn med julgran och julfrukost. Då är det jul!

* Jag kan vara utan det mesta på julbordet, men en en skinksmörgås med riktigt stark senap är väldigt mycket jul.

* Just nu är jag så imponerad över uppslutningen och stämningen på både Tomasmarken och Tomtenatta, så det blir en gemensam julklapp i form av en bamsekram till alla som engagerar sig på olika sätt för att Vimmerby ska vara en härlig liten stad att bo, leva och verka i!

Eric Karlsson, tränare i Vimmerby Hockey.

* Med familj och vänner, lite farande blir det men mestadels i Vimmerby.

* Att få tid med familjen, att verkligen stanna upp och vara tacksam. Tiden går så fort och åren springer förbi. Känns som man varje år inser hur bräckligt livet är, man tar inte allt för givet på samma sätt längre.

* Jag gillar Janssons.

* Alla ideella och volontärer i Vimmerby Hockey. Det är ni som får vår förening att gå runt år efter år. Vi anställda kommer och går men ni består, ni är ovärderliga.

Hampus Haag, ny förundersökningsledare inom lokalpolisområdet Vimmerby och Hultsfred.

* Jag ska fira jul på hemmaplan med vänner och familj. Det blir god mat och förhoppningsvis någon julklapp.

* Vi har inga superstrikta traditioner, men det viktigaste är att få vara tillsammans med nära och kära.

* Jag är löjligt förtjust i köttbullar. Revben är också en favorit.

* Jag vill ge en julklapp till de barn som har det extra jobbigt runt denna tid. I det paketet vill jag ge dom ett bättre 2026. Jag vill passa på att önska alla i Hultsfred/Vimmerby en god jul och ett gott nytt år. Var snälla mot varandra, ta hand om varandra och kom ihåg att julen är barnens högtid.

Ola Karlsson, kommundirektör i Vimmerby kommun.

* Jag kommer att fira med min familj, och detta år kommer vi att vara hemma hos min mor och hennes sambo. Där samlas jag, min hustru, mina barn och deras respektive tillsammans med mina systrar och deras familjer.

* Det absolut viktigaste är att träffas tillsammans i hela familjen. Detta år kommer mina barn att vara hos oss tillsammans med sina respektive, vilket är helt underbart. Dock blir det lite jobbigare nästa jul, då mina barn firar med sina respektive - men den bron får vi korsa när vi är där. Förutom den mysiga samvaron med hela familjen, så är det såklart julmaten som jag ser fram emot mest. I år har jag undvikit att äta så många julbord före julafton, så jag är extra sugen på jansson att allt det där goda som erbjuds.

* Stenåkras isterband i prinskorv-format. Dessa tillsammans med janssons frestelse och rödbetssallad är en kombination som är svår att vara utan och att stå emot.

* Oj.. om jag då måste välja någon annan än en familjemedlem - så får mitt svar bli Donald Trump. Jag skulle vilja ge honom en stressboll. Den kan han använda, klämma på 20 gånger, andas djupt och ägna några sekunder åt affekthantering - innan han uttalar sig, gör ett utspel på sociala medier eller fattar ett beslut.

Annika Stagård, tog över boendeanläggningen Kloster gård i Hultsfred i somras.

* Jag ska, som traditionen blivit, bjuda ensamma på julgröt och skinksmörgås mellan klockan 11-14. Det blir sista gången i de gamla lokalerna på Storgatan 48. På eftermiddagen ska hundarna och jag även äta lite middag med min exman och hans dotter.

* Det har nog blivit julgröten på restaurangen, så… vi får se vart jag bjuder in nästa år. Julgröt lär det bli!

* Jag älskar Jansson, så… det får nog bli den. Och min egna senapssill. Men… sillen återkommer lite då och då. Jansson är bara jul & påsk så det njuter jag lite extra av.

* I år skulle jag vilja skänka lite julefrid till en kvinna som hastigt förlorade sin man i somras och som efter det fått gå igenom en massa traumatiska händelser utan några nära & kära som stöttat henne. Vi har nyligen fått kontakt och jag känner med henne så mycket. Hon har det tufft. Det blir en stor kasse till henne och hennes fina hund med ”smått & gott”. Jag hoppas också jag kan få henne med till julgröten för lite gemenskap, men vi får se.

Daniel Skoog, spelande tränare i Målilla Bandy:

* Jag ska fira jul med nära och kära, spela spel och givetvis äta julmat.

* Viktigast för mig är att man får umgås med familj, släkt och vänner.

* Där får jag ta det jag tycker är godast och det är köttbullarna.

* Jag skulle ge en julklapp till alla som jobbar med isen i Målilla. Jag tycker att de gör ett jättejobb och ser till att vi kan spela bandy och att alla barnen kan åka skridskor så jag skulle få slå in några paket med något gott att dricka i.

Det här har sammanställts av Dagens Vimmerby och Dagens Hultsfreds tomtar Simon Henriksson och Ossian Mathiasson.