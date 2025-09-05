Stråkinstrument tillbaka på Kulturskolan – ”Känns jättebra”

Kulturskolans chef Patrik Svedberg Skog är nöjd över att vissa stråkinstrument är tillbaka i Kulturskolans utbud. Foto: Jakob Karlsson

2015 kapades Kulturskolan i Vimmerbys mest akuta ekonomiska kris på många år. Sedan dess har inga stråkinstrument erbjudits till unga i Vimmerby – förrän nu i höst.

För tio år sedan var kommunens ekonomi i djup kris. Den dåvarande majoriteten ville stänga fyra skolor och två förskolor för att spara pengar – men beslutet revs upp efter en proteststorm.

Även Kulturskolan drabbades stenhårt. Av de dåvarande nästan åtta pedagogtjänsterna i verksamheten drog man in 3,75 tjänster. Kritiken var enorm.

– Det är de här tjänsterna och personerna som har format Kulturskolan. Jag ser det som att Kulturskolan nu har lagts ned, sa Johan Rosén som både var aktiv i Liberalerna och ordförande i Kulturskolans elevförening vid tidpunkten.

"Någonstans måste man börja"

Tio år senare är det verkligen andra ljud i skällan. Verksamheten har byggts ut på nytt och har nu över 15 pedagoger anlitade. Nu i höst tas nästa steg när det återigen blir stråkinstrument i utbudet.

– Det försvann helt efter nedskärningen 2015. Även stråkinstrumenten togs bort då och det försvann ju många lärare. Överlag var det ett hårt slag mot Kulturskolan där man tappade mycket personal och fick börja om lite från början från det läge som blev. Sedan dess har alla inblandade arbetat för att försöka utöka verksamheten år för år, säger Kulturskolans nuvarande chef Patrik Svedberg Skog.

De instrument som funnits kvar är gitarr, bas, trummor och piano. Nu utökas listan med cello och kontrabas.

– Nu börjar Lina Hultgren hos oss och hon arbetar också i Hultsfred. Vi kommer börja med att en dag i veckan där hon tar med sig cello och kontrabas till oss. Vi börjar lite smått, men det känns ändå kul att vi kan få tillbaka det. Någonstans måste man börja.

"Måste ju se att det finns"

Patrik Svedberg Skog är nöjd över lösningen och samarbetet med Hultsfreds musikskola.

– Det känns jättebra. Vi har ett samarbete med Hultsfred där elever får gå över kommunerna. Om vi då inte har det instrumentet som man vill spela, till exempel saxofon, då har de möjlighet att gå i Hultsfred. Nu när vi också kan ha en pedagog här som jobbar hos oss en del så blir samarbetet ännu större. Det blir också bra för eleverna såklart.

Hur ser intresset ut?

– Intresset hittills ser bra ut, sedan har vi ju inte så många platser.

Får ni mycket önskemål om instrument som folk vill att ni ska ha?

– Det får vi av de som kan instrumenten och har någon i familjen som spelar. Men det som jag tror är konsekvensen när man har tagit bort instrumenten under så här lång tid är att ungdomar inte träffar på de instrumenten alls. Man ser inte kompisar som spelar och då kommer man inte heller på tanken att man skulle kunna börja. För att barn ska börja så måste de ju se att det finns.

"Får inte riktigt vara med"

Svedberg Skog är relativt färsk som chef över Kulturskolan.

– Jag har svårt att jämföra med hur det var då, men de fick ju nästan börja om från noll. Det var bara några stycken här. Nu är det nästan 16-18 personer som jobbar här, alla jobbar inte heltid men det har byggts upp en bra och stark organisation. Det känns som att eleverna här är nöjda. Det känns som att föräldrarna är nöjda. Det känns som att politikerna är nöjda. Det känns som att det flyter på bra.

Vilken ytterligare utveckling vill du se framöver?

– Visionen och drömmen är att få tillbaka hela spektrumet så att vi kan ha orkester igen. Då handlar det om att få in blåset igen så vi kan ha en orkester. Just orkester är något som regionen skapar mycket olika samarbeten kring. Man får inte riktigt vara med på allting som finns för ungdomar om man inte har hela paletten.