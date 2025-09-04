Han släpper vårt område – han blir ny chef här

Peter Hjalmar har tidigare varit regionchef här. Nu får han ett litet mindre geografiskt område när Henrik Sjöberg tillträder som ny regionchef för Småland och Halland.

Jätten Eon förstärker nu sin lokala närvaro i södra Sverige genom att utse en ny regionchef för Småland och Halland. Tidigare har Peter Hjalmar fungerat som chef även här, men framöver blir hans ansvarsområde endast Skåne och Blekinge.

– Peter är en ovärderlig tillgång och har framgångsrikt hanterat en stor geografi. Med den nya regionindelningen kan vi komma ännu närmare våra intressenter och bättre prioritera efter lokala behov, säger Joakim Cejie, Head of Political Affairs.

Ny chef för Småland och Halland blir Henrik Sjöberg. Han kommer närmast från rollen som avdelningschef på Eon Energidistribution och har tidigare haft ledande roller på Trafikverket, One Nordic och har en bakgrund som officer i Försvarsmakten.

– Henrik har en gedigen bakgrund inom energisektorn och i Eon. Han kombinerar operativ erfarenhet från elnätsverksamhet med förståelse för samhällsplanering från Trafikverket och totalförsvarsperspektiv från Försvarsmakten. Det är precis den mix som krävs när vi ska modernisera elnätet i nära samverkan med kommuner och företag. Jag är enormt glad att Henrik tackat ja till denna viktiga roll.

Tillträdde 1 september

I sin nya roll ska Henrik Sjöberg fördjupa samarbetet med kommuner, regioner och näringsliv för att möjliggöra etableringar och stärka regionens konkurrenskraft.

– Småland och Halland är tillväxtregioner med stark industri och livskraftiga kommuner. Mitt mål är att tillsammans med våra kunder och offentliga aktörer skapa lösningar som både påskyndar den gröna omställningen och gör regionen mer attraktiv för investeringar. När vi uppgraderar elnätet skapar vi konkret nytta lokalt – nya jobb och bättre förutsättningar för företag – samtidigt som vi stärker energisystemet nationellt, säger han.

Henrik Sjöberg tillträdde den 1 september och kommer vara placerad på Eons kontor i Halmstad.