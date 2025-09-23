HÄR ÄR DET SENASTE FRÅN POLISEN EFTER MOSKÉBRANDEN

En moské i Hultsfred brann ned under natten. Polisen utreder ärendet som mordbrand. – Det gör att vår verktygslåda blir större, säger Hampus Haag vid polisen lokalt.

Det var kvart i två natten mot tisdag som grannar ringde in ett larm gällande brand i byggnad. Det visade sig vara en gammal kyrka på Västerviksgatan som numera används som moské som börjat brinna.

– Grannar sa att det slog lågor ur den här moskébyggnaden. När vi kom fram brann det för fullt på våning två i den här träbyggnaden. Det slog ut lågor ur fönsterna både i den norra och södra delen. Så i den i den delen av huset var det övertänt redan när vi kom, säger Ulf Bowein, insatsledare.

Räddningstjänsten gick in med rökdykare för att kontrollera den gamla kyrksalen.

– Vi hade lite obekräftade uppgifter om det fanns människor i byggnaden eller inte. Vi sökte igenom kyrksalen och konstaterade att det inte fanns några människor där i alla fall. Ovanvåningen har vi inte kunnat ta oss upp till. Så det blev att skydda spridning mot tre hus som låg i riskzonen. Ett som det var överhängande fara för och så var det två hus till.

Byggnaden gick inte att rädda. Polisen utreder moskébranden som misstänkt mordbrand.

– Det här var mitt i ett bostadsområde och det fanns stor spridningsrisk. Räddningstjänsten har gjort ett gott jobb med att förhindra att branden spreds vidare. Av säkerhetsskäl lät man fastigheten brinna ned och fokuserade på att branden inte skulle spridas vidare, säger Hampus Haag vid polisen runt 10-tiden.

Ska ske en teknisk undersökning

Brandplatsen är avspärrad och polisens tekniker kommer genomföra en brandteknisk undersökning när platsen svalnat.

Kommer den tekniska undersökningen kunna ske i dag?

– Jag vet inte exakt hur det ser ut nu. Det blir en dialog teknikerna får ha med poliserna på plats. Så snabbt det inte är för varmt att göra den kommer man göra det, men jag har ingen uppgift på när det kommer ske. Förhoppningsvis blir det under dagen.

Har det funnits någon hotbild som polisen känner till?

– Inte vad jag fått till mig.

"Vår verktygslåda blir större"

Polispatrullen har jobbat där hela natten, men Hampus Haag kan i nuläget inte säga något om vad förhören har gett.

– Det är rubricerat som mordbrand och en vanlig missuppfattning är att någon person behöver vara död då. Så är det inte. Vi har inga uppgifter på att någon är avliden eller skadad. Mordbranden består i att en byggnad kostar mycket pengar, alltså värdet på byggnaden, och att vi får verktygen vi behöver. Vid ett allvarligt brott blir vår verktygslåda större.

Har ni någon teori i det här skedet kring vad som utlöste branden?

– Nej, vi behöver invänta den tekniska undersökningen innan vi kan dra några slutsatser. Vi vet inte om branden är anlagd eller om det var något elfel. Vi har ingen aning i nuläget och förhoppningsvis får vi svar på det via den tekniska undersökningen.