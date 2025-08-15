STORT FÖRETAG ETABLERAR SIG I VIMMERBY

Apoteket AB etablerar sig i den här fastigheten från och med årsskiftet. Foto: Pressbild

Vimmerby får in en ny aktör från och med årsskiftet. Det är Apoteket AB som väljer att etablera sig i stan. Lokalen i VBO:s galleria på Magasinsgatan kommer nu att göras om helt.

VBO Fastighets AB har tecknat ett hyresavtal med statliga Apoteket AB. Ytan för den nya butiken blir på 230 kvadratmeter och inflyttningen väntas ske vid årsskiftet.

– Vi är väldigt glada över att Apoteket väljer att satsa i Vimmerby och att vi får möjligheten att välkomna dem som hyresgäst. Lokalen kommer att anpassas under hösten för att möta Apotekets behov och bidra till ett mer trevligt och tillgängligt handelsområde, säger Simon Ringborg Fransson, förvaltare på VBO Fastighets AB.

I och med förändringen kommer ytan för klädbutiken Home of Brands förändras och minskas. Den nya ytan blir på cirka 200 kvadratmeter. VBO Fastighet kommer också att göra om huvudentrén till gallerian under hösten.

I och med etableringen blir det konkurrens på apoteksmarknaden i Vimmerby. Sedan tidigare finns Apotek Hjärtat vid Rusta på Norrtullsgatan. Apoteket AB har cirka 400 fysiska butiker och 600 ombud över hela landet. Totalt jobbar cirka 3 300 personer i bolaget.