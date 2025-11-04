Här är datumet – då öppnar Vimmerbys nya apotek

I slutet av februari har Apoteket AB nu satt ett preliminärt datum för sin öppning i Vimmerby. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

I augusti avslöjade vår tidning att VBO Fastighets AB tecknat ett hyresavtal med statliga Apoteket AB. Nu står det klart när Apoteket ska öppna i Vimmerby.

Statliga Apoeteket AB etablerar sig i Vimmerby. Den nyheten kunde vår tidning släppa i slutet av augusti i år.

– Vi är väldigt glada över att Apoteket väljer att satsa i Vimmerby och att vi får möjligheten att välkomna dem som hyresgäst. Lokalen kommer att anpassas under hösten för att möta Apotekets behov och bidra till ett mer trevligt och tillgängligt handelsområde, säger Simon Ringborg Fransson, förvaltare på VBO Fastighets AB.

Sedan tidigare finns redan Apotek Hjärtat på Norrtullsgatan, men Apoeteket AB:s etableringschef Martin Sandström menade att det fanns behov av ytterligare ett apotek här.

– Vi har letat efter en plats i Vimmerby ett tag och tycker att det är en intressant marknad. Vi ser att det finns underlag för ytterligare ett apotek och nu har vi hittat en toppenlokal, som ligger mitt i ett växande dagligvarukluster. Det är en perfekt plats för oss att etablera, säger Martin Sandström.

Öppnar 26 februari

Ytan för den nya butiken är på 230 kvadratmeter. Nu står det klart att Apoteket AB ska öppna sitt nya apotek i februari. Det preliminära öppningsdatumet är satt till den 26 februari.

"I februari öppnar Apoteket i Vimmerby. Med ett centralt läge, stort fokus på kundmötet och med hälsorum för vaccinationer skapas mer tillgänglig service i centrum", skriver Apoteket i ett pressmeddelande. Det statliga bolaget kommer dela parkering med Ica Kvantum och betonar att man också har nära till Willys, Coop, ÖoB och Systembolaget som grannar.

– Vi har letat lokal i Vimmerby under flera år med fokus på riktigt bra läge och kundmötet. Vi ser nu fram emot att öppna i februari 2026 och är glada över att också vara klara med rekryteringen av duktiga medarbetare, säger regionchefen Anna Hensing.

Annons:

Blir sex medarbetare

Apoteket kommer ha öppet vardagar samt lördagar. Totalt kommer man ha sex medarbetare varav fyra farmcaeuter och två tekniker.

"Apoteket blir ett fullsortimentsapotek med brett sortiment av både egenvård och receptbelagda mediciner. Här kan kunder smidigt hämta onlinebeställningar och det kommer även finnas ett hälsorum för vaccinationer genom ett samarbete med Doktor 24", skriver man.