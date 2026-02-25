Efter utlysningen – här är nya namnet på handelsområdet

Simon Ringborg Fransson på VBO Fastighets AB är nöjd med det nya namnet på handelsområdet där Apoteket öppnar imorgon. Foto: Pressbild/Jakob Karlsson

Imorgon öppnar Apoteket i Vimmerby. Nu fastighetsägaren bestämt sig för ett namn på handelsområdet. Det blir som mängder av läsare föreslag: Magasinet.

I vintras utlyste fastighetsägaren VBO Fastighets AB en tävling om nytt namn på handelsplatsen på Magasinsgatan genom Dagens Vimmerby. Intresset var enormt och ett mängder olika förslag kom in.

Många var överens: handelsplatsen borde heta Magasinet.

Så blir det också. VBO Fastighets AB väljer att gå på den linjen.

– I tävlingen var det väldigt många som röstade på det. Vi tycker att det låter väldigt bra och passar bra för området. Det är ju ett gammalt magasinsområde och det ligger på Magasinsgatan så det passar bra, berättar bolagets fastighetsförvaltare Simon Ringborg Fransson.

Historik som plats för sågverk

Förr i tiden var det ett sågverk på området som nu rymmer mycket handel med Ica Kvantum, Albins och så VBO:s fastighet med Guldkringlan, Subway, Home of Brands och från och med imorgon Apoteket.

– Jag är inte jätteinsatt i historien, men jag har förstått att det har varit mycket kring lagerhantering där nere och mycket olika trävarumagasin och sådana saker. Det är ju 50-60 år sedan som det revs.

Så ska området utvecklas

Imorgon öppnat Apoteket i nyrenoverade lokaler.

– Det känns jättebra. De har velat komma in där länge och nu har vi egentligen fått till något bra tillsammans med de andra hyresgästerna. Vi har kunnat dela av lokalen på ett bra sätt och lyckats hålla tidsplanen och budget. De verkar vara väldigt nöjda också.

Vad tror du Apotekets intåg betyder för övriga verksamheter i området?

– Jag tror definitivt det blir en omsättningsökning för samtliga i området, inklusive Ica och Albins. Det kommer upplevas mer som ett handelsområde för samtliga. Jag tror att alla tjänar på det.



Ser du fler utvecklingsmöjligheter i området framöver?

– Det kommer gå att utveckla mer, men det är svårt att säga exakt hur i det här skedet. Främst handlar det om att försköna och förfina området och ta bort lite ytor för container och så. Vi planerar att göra stråket ned till Överskottsbolaget och det området lite finare. Vi håller på att byta lite mark mellan oss fastighetsägare för att kunna bestämma lite mer över våra egna delar. Det har varit en lite konstig uppdelning på marken, men det är på gång.

Många olika förslag

Många engagerade sig i namntävlingen som utlystes på Dagens Vimmerby.

– Jag vill tacka för hjälpen med alla förslag som har kommit in. Vi uppskattar att så många engagerade sig.

Vinnaren av ett Vimmerbykort laddat med 1 000 kronor meddelas via mejl.

Här är ett axplock på andra förslag som kom in:

Kvantumtorget, Handelslyckan, Vimmerian, Lilla Gallerian, Hörnan, Magasinhallen, Magasinshörnan, Vimmerbykupolen, M-Gallerian, Guldport, Citypunkten, Shoppetossa, Kringlan, Sagogläntans Handelsområde, Vimmerby Sagohandel, Kvantum Plaza, Vimmerby Handelspark, Punkten, Vimmerby Box, Kanelen, Marknadsvallen, Snäckan, Trendhuset, Guldportalen, Nya Näs, Kvarteret Björken, Vimmerbyporten, Handelsringen, Kvarteret Kvadraten, Guldgränden, Citykringlan, Kärnan, Apotekstorget, Familjegalleriet.