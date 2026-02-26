Hannah tillbaka i hemstaden för att öppna nytt apotek: "Så glad"

Hannah Schultz (tidigare Gustafsson) ville självklart vara med Apotekets butiksöppning i Vimmerby på torsdagen eftersom hon är född och uppvuxen i Vimmerby. Hon jobbar som HR-chef på Apoteket AB i dag. Foto: Ossian Mathiasson

Statliga läkemedelsföretaget Apoteket AB är tillbaka i Vimmerby och slog upp dörrarna till den nya butiken i dag. För Apotekets HR-chef Hannah Schultz, tidigare Gustafsson, var öppningen i Vimmerby extra speciell. – Jag är från Vimmerby från början och tycker att det är jättekul att vara här och få öppna apotek, säger hon.

Vår tidning avslöjade i augusti 2025 att VBO Fastighets AB tecknat ett hyresavtal med statliga Apoteket AB gällande en butiksetablering i VBO:s galleri på Magasinsgatan. Det har sedan dess pågått ett intensivt ombyggnadsarbete i byggnaden som Subway och Home of Brands sedan tidigare huserar i.

I dag var det dags för invigning av Vimmerbys nya apotek och intresset var av förklarliga skäl stort med många besökare.

Lite extra speciellt var öppningen för Hannah Schultz, Apotekets HR-chef som är född och uppvuxen i Vimmerby och jobbade på Apoteket när man tidigare hade verksamhet i Vimmerby.

– Jag är från Vimmerby från början och tycker att det är jättekul att vara här och få öppna apotek. Jag bor i Stockholm och har åkt ner hit för att jag vill vara med när vi öppnar på hemmaplan. Jag tycker att det är jättekul, säger Hannah Schultz.

"Extra roligt att vara här"

Hon hade tillsammans med sina kollegor fullt upp när butiken öppnade klockan 10 på torsdagen. Hon tog plats i entrén och bjöd besökarna på cider och popcorn.

– Det är extra roligt att vara här. Jag är så glad att vi kan ge Vimmerby ett nytt, fräscht apotek och det känns jätteroligt. För massa år sedan jobbade jag uppe på det andra apoteket och då var det apoteket med det här bolaget. Sedan föll monopolet och då blev det Apotek Hjärtat. På så sätt är det kul att apoteket Apoteket kommer tillbaka till Vimmerby.

Kön ringlade sig lång när det var premiäröppning för stadens senaste butikstillskott, något som Hannah Schultz uppskattar.

– Det var lång kö ute på parkeringen och det har varit väldigt mycket människor här inne som är glada för att det öppnar ett apotek till i Vimmerby.

Vad uttrycker kunderna när du pratar med dem?

– De tror att de kommer få mindre kötider och att det är lätt att få parkering här. Det tycker man är trevligt. Jag tror också att man tycker att det är roligt med att det är nytt och fräscht och stor egenvård.

Både kunderna och personalen ser positivt på att det numera finns två apotek i Vimmerby.

– Med två apotek borde vi ha ett mer jämnare kundflöde på apoteken. Här jobbar vi för att ha en snabb och bra service och vi jobbar jättemycket för kundmötet.