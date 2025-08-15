Fransson om etableringen – ”Blir bra för hela Vimmerby”

VBO Fastighets Simon Ringborg Fransson är nöjd över den nya lösningen för bolagets galleria på Magasinsgatan i Vimmerby. Foton: Pressbilder

Statliga läkemedelsföretaget Apoteket AB etablerar sig i Vimmerby igen. Vid årsskiftet flyttar bolaget in i VBO:s galleria på Magasinsgatan.

Bolagets Simon Ringborg Fransson är förstås glad över det påskrivna avtalet.

– Det är jättekul. Diskussionen har pågått ett tag. Det var på gång för ett par år sedan, men då blev det inte av med tanke på coronapandemin. Vi tog upp kontakten igen i höstas och har haft en diskussion sedan dess. När det gäller apotek är det mycket krav och väldigt känsligt med hur allt ska vara. Det handlar mycket om att hitta rätt lösningar som passar både oss och dem och det tycker jag att vi har gjort.

"Blir superbra för alla parter"

Apotekets lokal blir cirka 230 kvadratmeter och en ombyggnation kommer att göras under hösten. Klädbutiken Home of Brands krymps till 200 kvadrat.

– Det här blir superbra för alla parter och hela området. Det blir bra för våra andra hyresgäster och de andra butikerna i fastigheterna runtomkring. Vimmerby behöver ett lättillgängligt apotek och jag hoppas att det blir bra för hela stan.

Klarar Vimmerby två apotek?

– Det tror jag absolut, det behövs verkligen tycker jag.

"Gallerian är klar nu"

Klädbutiken Home of Brands öppnades 2016 och får nu en mindre yta.

– Det har varit en stor yta idag och vi får minska ned lite och får se hur det kommer fungera. Jag tror att det här blir bra för den butiken också. Det är tufft att driva klädbutik idag, men vi ser till så att den verksamheten går runt.

I gallerian finns även Subway och Bankomat.

– Nu får alla lika stora enheter så den delen känns bra. Det känns som att den här gallerian är klar nu med antal butiker och storleken på dem, sedan kan ju allt hända med de som hyr. Layouten är den som får vara nu när det här är klart.

Är ni intresserade av fler liknande fastigheter?

– Ja, den möjligheten finns alltid.

"Ska bli mer tilltalande"

En helt ny entré kommer också att byggas.

– Vi bygger om hela hörnet där. Det ska bli mer tillgängligt och mer estetiskt tilltalande. Vi ska försöka matcha med hur det ser ut på området så det passar in. Vi vill förfina hela området och det ska bli mer tilltalande successivt.

Hur mycket investerar ni?

– Det är väldigt mycket. Exakta summor tänker jag inte dela med mig av, men det är stora investeringar och Apoteket har stora krav. Vi gör grundbyggnationen åt dem och sedan gör de egna anpassningar.