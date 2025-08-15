Så många jobb skapar Apotekets etablering i Vimmerby

Martin Sandström är etableringschef på Apoteket. Sex nya jobb skapas av etableringen. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Pressbild

Statliga Apoteket AB etablerar sig i Vimmerby. Tanken är att öppna i slutet av februari. – Vi har tänkt att ha sex anställda, säger etableringschefen Martin Sandström.

Som vår tidning avslöjade på fredagen har VBO Fastighets AB tecknat ett hyresavtal med statliga Apoteket AB. Ytan för den nya butiken blir på 230 kvadratmeter.

– Vi är väldigt glada över att Apoteket väljer att satsa i Vimmerby och att vi får möjligheten att välkomna dem som hyresgäst. Lokalen kommer att anpassas under hösten för att möta Apotekets behov och bidra till ett mer trevligt och tillgängligt handelsområde, säger Simon Ringborg Fransson, förvaltare på VBO Fastighets AB.

Sedan tidigare finns redan Apotek Hjärtat på Norrtullsgatan, men Apoteket AB:s etableringschef Martin Sandström menar att det finns behov av ytterligare ett apotek här.

– Vi har letat efter en plats i Vimmerby ett tag och tycker att det är en intressant marknad. Vi ser att det finns underlag för ytterligare ett apotek och nu har vi hittat en toppenlokal, som ligger mitt i ett växande dagligvarukluster. Det är en perfekt plats för oss att etablera, säger Martin Sandström.

Han tänker då på att deras apotek kommer ligga nära såväl Ica Kvantum som Willys och Coop.

– Man kan nå vårt apotek lätt i samband med sina dagliga ärenden och det här blir ett fullstort apotek. Vi tror starkt på att det här blir toppen.

Hur många nya jobb innebär det här för Vimmerby?

– Vi har tänkt ha sex anställda. Det blir fyra farmaceuter och två tekniker. Det går att söka redan nu om man är intresserad.

Öppnar i februari

Fastighetsägaren ska nu göra en del anpassningar under hösten och sedan får Apoteket AB tillträde vid årsskiftet.

– Deras jobb börjar nu omgående och det blir en viss rockad med de befintliga hyresgästerna. Vi ska ha en ny entré och siktar på att öppna i slutet av februari om allt går som det ska.

Något datum har man inte satt ännu.

– Vi har tittat på Vimmerby i två års tid ungefär. Nu har vi verkligen hittat rätt läge och ser fram emot det här.

Närmar sig 400 apotek

Apoteket AB närmar sig 400 apotek i landet.

– Vi öppnar tre under hösten och vill fortsätta växa.

Kan Vimmerby bli apotek 400?

– Det vågar jag inte lova, skrattar Martin Sandström:

– Vi öppnar så pass tidigt i Vimmerby, men under nästa år borde vi nå 400 apotek.

Blir rekryteringsprocessen svår?

– Vi hoppas inte det. Vi har redan fått intresse för att börja hos oss och vi är måna om att man ska trivas. Vi håller tummarna för att det går bra.