Stort intresse vid Apotekets öppning i Vimmerby: "Helt underbart"

När dörrarna slogs upp till Apotekets butik i Vimmerby fylls lokalen snabbt. Foto: Ossian Mathiasson

Inför öppning ringlade sig en lång kö utanför entrén och personerna väntade på att få ta del av öppningserbjudandena. Foto: Ossian Mathiasson

Mor och dotter Hjelm, Gun-Marie och Christina, gillar Apotekets placering och att det nu finns två apotek i staden. Foto: Ossian Mathiasson

Apotekschefen Christel Fransson hade mycket att stå i under Apotekets öppning i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Det var många som ville vara med när Apoteket hade invigning i Vimmerby. När portarna slogs upp klockan 10 på torsdagen fylldes lokalen snabbt. Foto: Ossian Mathiasson

Apoteket öppnade sin nya butik i Vimmerby på torsdagsförmiddagen. Inför öppning ringlade sig en lång kö utanför entrén och personerna väntade på att få ta del av öppningserbjudandena.

Nu har Vimmerby fått ett nytt apotek. Statliga kedjan Apoteket AB kommer tillbaka till stan och öppnar butik i samma byggnad som Subway och Home of Brands på Magasinsgatan.

Apoteket i Vimmerby mäter 230 kvadratmeter, kommer ha sex medarbetare och ha ett fullsortiment med egenvård och receptbelagda mediciner. Det kommer också gå att hämta ut onlinebeställningar och att göra vaccinationer genom ett samarbete med Doktor 24.

– Det känns jättespännande och fantastiskt roligt att vi äntligen har öppnat, säger apotekschefen Christel Fransson.

"Vi behövs båda två"

Kön ringlade sig lång strax före öppning och när dörrarna slog upp klockan 10 fylldes lokalen av väldigt mycket folk.

– Det är helt underbart och väldigt roligt, säger Christel Fransson.

Hade ni räknat med att det skulle komma så mycket folk?

– Vi hade inte räknat med något. Det är jättesvårt att säga hur det ska bli. Man vet ju aldrig det när man öppnar helt nytt.

Christel Fransson ser positivt på att det numera finns två apotek i Vimmerby.

– Jag tror att vi behövs båda två.

På vilket sätt?

– Hjälpa alla kunder med deras behov och se till att de mår bra.

Även placeringen är något som Apoteket uppskattar.

– Det är ett jättebra läge. Det är lättillgängligt och man kommer lätt in här.

"Bra att man slipper åka omkring"

Två av besökarna på öppningen var mor och dotter Hjelm, Gun-Marie och Christina, som gillar Apotekets placering

– Det är bra att Apoteket har öppnat här och ett plus är att det är nära mataffären. Jag tycker att det är jättebra att man slipper åka omkring och handla på olika ställen. Nu finns det på samma ställe som man handlar mat och det är positivt, säger Christina Hjelm.

Att det även finns två apotek i Vimmerby ser man som en fördel.

– Det jag har upplevt är att det har varit väldigt långa köer när man bland annat ska ta ut recept och då kan det lätta upp att det finns två ställen i Vimmerby.

Gun-Marie och Christina var inte ensamma om att vilja besöka Apoteket på öppningsdagen.

– Nej, det var vi inte. När det är gratis produkter på spel så är det väl alltid många som vill komma. Det var goodiebags och 20 procents rabatt på ett köp.