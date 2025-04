Ödet kallar – klassiska popbandet till Eksjö stadsfest

Melody Club, med stark Växjökoppling, bildades i början av 2000-talet och släppte sitt debutalbum "Music Machine" 2022. Melody Club slog igenom snabbt med låtar som "Covergirl", "Baby (Stand Up), "Boys in the Girls Room" och "Destiny Calling".

"Minns du när "Electric" dundrade ut genom högtalarna och man plötsligt kände att vardagen behövde lite mer fest, glitter och discokulor? Eller när "Palace Station" blev det självklara soundtracket till sena nätter och tidiga dansgolv?", skriver Eksjö stadsfest i ett pressmeddelande.

Nu står det klart att Melody Club, som även slog i länder som Tyskland, Japan och Storbritannien, återförenas efter drygt tio år och gör comeback 2025.

Det här var Eksjö stadsfest 17:e artistsläpp inför sommarens festival.