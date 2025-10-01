Segergren ville tvätta "vår smutsiga byk" – fullmäktige säger nej

S-politikern Krister Segergren föreslog att personalen skulle tvätta sina egna kläder på arbetsplatsen. Nej, säger fullmäktige. Foto: MostPhotos

Socialdemokraten Krister Segergren föreslog i en motion att personalen skulle tvätta sina egna arbetskläder. Något som kommunfullmäktige säger nej till.

Tidigare lämnade socialdemokraten Krister Segergren in en motion under rubriken "Låt oss tvätta vår smutsiga byk". Segergrens förslag var att kommunen skulle säga upp, alternativt inte förlänga, det nuvarande avtalet med Samhall och i stället tvätta sina egna arbetskläder på befintlig arbetstid, där det är möjligt.

"Arbetskläderna behöver då inte bytas dagligen, utan endast vid behov", skrev Segergren i sin motion.

I motionen skrev socialdemokraten att hans förslag syftade till att förbättra kommunens ekonomi. Kostnaden för befintliga lösningen förra året var knappt 1,2 miljoner kronor. Hans resonemang handlade om att tvättmaskiner ofta finns på arbetsplatserna och att personalen också finns på omsorgens boenden dygnet runt.

Fullmäktige säger nej

Kommunstyrelsen valde att inhämta synpunkter från både barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Socialnämnden skrev att det inte rekommenderas att tvätta arbetskläderna på arbetsplatsen utifrån ett hygienperspektiv.

Enligt de hygienrutiner och klädregler som finns ska också arbetskläder bytas dagligen. Ibland kan man även behöva byta dem oftare än en gång per gång, var deras besked.

Kommunfullmäktige valde också att avslå motionen på sitt senaste sammanträde. Motiveringen var att det finns nationella krav och rekommendationer angående hur tvätten ska genomföras och hur ofta arbetskläder ska bytas.

"Kommunen måste leva upp till dessa. Det är då en rimlig kvalitetssäkring att använda upphandlad tvätteriverksamhet", skrev man i sin motivering.