Så mycket kommer politikerna i Vimmerby tjäna nästa år – här är topparna

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) är den som kommer tjäna mest 2026. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv/Mostphotos

2023 sänktes de politiska arvodena i Vimmerby kommun generellt. Nu har riksdagens arvodesnämnd beslutat hur mycket riksdagsledamöterna kommer tjäna nästa år. Därmed kan man också räkna ut hur mycket Vimmerbys politiker kommer tjäna.

Det var i slutet av oktober som riksdagens arvodesnämnd beslutade att höja ledamöternas arvoden med 2 900 kronor till 81 400 kronor i månaden från och med den 1 januari 2026.

Kommunfullmäktige i Vimmerby har tidigare tagit beslut om att det är riksdagsledamöternas ersättning som styr hur mycket Vimmerbys politiker tjänar. Det gör att vi nu kan räkna ut hur mycket Vimmerbys politiker kommer tjäna nästa år.

En viktig detalj i sammanhanget är att den rödgröna majoriteten, mitt i kommunens ekonomiska kris 2023, bestämde sig för att sänka politikernas arvoden generellt. Samtliga politiska arvoden sänktes med fem procentenheter och besparingen beräknades då ge cirka 300 000 kronor på helårsbasis.

Tidigare tjänade kommunstyrelsens ordförande 90 procent av vad en riksdagsledamot gör. Alla andras arvoden baseras sedan på kommunalrådets inkomst. Sänkningen som genomfördes 2023 innebär att kommunstyrelsens ordförande nu i stället har 85 procent av en riksdagsledamots arvode.

Så mycket kommer kommunalrådet tjäna

Efter höjningen i riksdagen innebär uppräkningen, om politiken inte här fattar några nya beslut, att Eva Kindstrand Ströberg (S), som är kommunstyrelsens ordförande, kommer ha en månadslön på 69 190 kronor nästa år. Med de gamla bestämmelserna hade hon haft 73 260 kronor i månaden. Om året ger det henne en total inkomst om 830 280 kronor.

Kindstrand Ströberg är bäst betald i den politiska toppen i Vimmerby och efter henne kommer Peter Karlsson (C), som är vice ordförande i kommunstyrelsen. Han har 68 procent av kommunalrådets lön. Det ger honom en årslön på 564 588 kronor och i månaden innebär det en lön på 47 049 kronor.

Det är Niklas Gustafsson (M) som är oppositionsråd i kommunen och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Han är även vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Han har sammanlagt 415 140 kronor om året och 34 595 kronor i månaden. Det beror på att samhällsbyggnadsutskottet ingår i kommunstyrelsen och därför får han inget extra för den uppgiften. Oppositionsrådet får dock timarvode för uppdrag utanför kommunstyrelsens bord.

Om ingen ändring görs kommer tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, som inte erhåller årsarvode, få ett timarvode per sammanträde. För den första timmen gäller i år 1 005 kronor och därefter får man 203 kronor för varje påbörjad timme i år. En maximal ersättning per dag är 2 020 kronor. Detta kan förstås räknas upp.

Har dubbla uppdrag

Vänsterpartisten Lars Johansson, vars parti länge kritiserat arvodesnivåerna och styr den här mandatperioden, är ordförande i kultur- och fritidsutskottet. För det får han 215 868 kronor per år vilket ger honom en månatlig inkomst på 17 989 kronor. I samhällsbyggnadsutskottet är Nicklas Skäär (S) ordförande och har samma inkomst som Lars Johansson (V).

Ola Hammarbäck är vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Sammanlagt får han årligen 240 768 kronor. I månaden motsvarar det 20 064 kronor, men det beror alltså också på att han har dubbla uppdrag.

Lars Sandberg (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Eva Berglund (S) är det i socialnämnden. De båda har ett årsarvode på 332 112 kronor och därmed en månadslön på 27 676 kronor. Deras tjänstgöringsgrad är 40 procent.

Vice ordförande i de här två nämnderna är Lis Astrid Andersson (S) och Susanne Linder (C). De båda har ett årsarvode på 99 624 kronor och det ger dem 8 302 kronor i månaden.

Anders Brunegård är andre vice ordförande i socialnämnden och får för det 132 840 kronor om året. En månadsinkomst på 11 070 kronor.

Alternerar på posten

I miljö- och byggnadsnämnden, som Vimmerby har gemensamt med Hultsfreds kommun, är Erik Andersson (V) ordförande eller vice ordförande. Just ordförandeskapet alternerar årligen men arvodet är detsamma för båda posterna. Han tjänar 166 056 kronor per år, vilket motsvarar 13 838 kronor i månaden.

Leif Larsson (C) är ordförande i kommunfullmäktige och har en årsinkomst för det uppdraget på 166 056 kronor och det ger honom en månadslön på 13 838 kronor i månaden. Lennart Nygren (S) som är vice ordförande har hälften av det, vilket ger honom 83 028 kronor per år och 6 919 kronor i månaden.

Andre vice ordförande i fullmäktige är Håkan Nyström (M) och hans årsinkomst uppgår till 49 812 kronor. I månaden blir det 4 151 kronor.

Ordföranden för kommunens revisorer, Magnus Gustafsson (M), kommer ha 41 514 kronor i år plus timarvode. Roland Ilemark är vice ordförande och kommer liksom övriga revisorer 20 757 kronor plus timarvode.

Så mycket tjänar man i bolagen

Om vi går över till de kommunala bolagen så tjänar ordföranden en fjärdedel av vad kommunstyrelsens ordförande gör. Magnus Danlid (C) är ordförande för Vimarhem och har 207 570 kronor om året. Det motsvarar i månaden 17 297 kronor.

Peter Fjällgård (V) är hans motsvarighet i Vimmerby Energi- och Miljö AB men han är samtidigt också överförmyndare. Det ger honom 232 478 kronor per år, vilket är en månadsinkomst på 19 373 kronor.

Peter Lingeteg (V) är vice ordförande i Vimarhem och Fredrik Ericsson (C) är vice ordförande i VEMAB. För dessa uppdrag har de båda 51 892 kronor om året.

För att närvara vid ett kommunfullmäktige har varje ledamot 500 kronor per sammanträde. Vanligtvis sker endast en uppräkning som följer riksdagsledamoternas arvode och blir det så även 2026 kommer inte arvodena upp för något politiskt beslut.