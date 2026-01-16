Känd lokalt som fotograf – nu ansluter han sig till SD

Sverigedemokraterna bygger sitt lag inför kommunvalet 2026. Nu står det klart att Bertil Andersson ansluter och kommer bli en kandidat.

Det berättar Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande. Under fredagen står det klart att Bertil Andersson, känd lokalt som fotograf, anslutit sig till partiet och kommer att kandidera till kommunfullmäktige 2026.

"Bertil Andersson tillför både erfarenhet och sakkompetens till vårt lag, och är en person med stark lokal förankring och stort engagemang för Vimmerby", skriver SD.

Partiet är väldigt positiva över förstärkningen.

"Sverigedemokraterna Vimmerby ser mycket positivt på Bertil Anderssons kandidatur och är övertygade om att han kommer bli en betydande tillgång i både det politiska arbetet och i kontakten med invånarna", skriver SD.

Bertils inträde i partiet stärker arbetet inför valet och den politiska utvecklingen i kommunen, enligt Sverigedemokraterna.

"Vi står inför stora utmaningar i Vimmerby, inte minst när det gäller ekonomi och kommunens kärnverksamheter. Att nu få in ytterligare en person med gedigen kompetens är ett viktigt tillskott när vi bygger ett starkt alternativ för väljarna 2026".