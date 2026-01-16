"Blivit tagen för ett nättroll" – det fick Bertil att engagera sig

Bertil Andersson, främst känd som fotograf i trakten, ansluter sig till SD. Bilden är ett montage. Foto: Roger Tengvall/Mostphotos

Han syns flitigt i kommentarsfälten på sociala medier kring samhällsfrågor. Nu tar Bertil Andersson steget och blir själv politiker. – Jag har blivit tagen för ett nättroll och fått till mig att det är så lätt att bara skriva kommentarer. Nu tar jag steget, säger han om att han kliver in för Sverigedemokraterna.

I hela sitt liv har Bertil Andersson varit föreningsaktiv och suttit i mängder av styrelser. Många gånger i flera olika samtidigt. Det gör han fortfarande.

Politiskt har han dock aldrig varit aktiv, men nu är det dags. Sverigedemokraterna har rekryterat honom inför valet 2026 och han kommer stå på listan till kommunfullmäktige i höst.

– Det har varit på gång rätt länge och jag har ett stort samhällsintresse. Jag har figurerat i spalterna, kommenterat en hel del och blivit tagen för ett nättroll. Jag har fått till mig att det är lätt att skriva kommentarer, men nu tar jag steget. Det passar bra nu där jag befinner mig i livet. I och med att jag suttit i många föreningar har jag viss vana. Man är inte alltid sams, men det går att kompromissa, säger Bertil Andersson.

Var det givet att det skulle bli just Sverigedemokraterna?

– Nej, inte alls. Det har varit så att jag i ganska många år haft viljan att engagera mig, men jag har inte känt var riktigt. Nu har det blivit allt mer naturligt.

Vad lockar med SD?

– Det är det som ligger närmast mina egna värderingar och det är som är minst fel. Inget parti är fulländat, men det var SD eller KD för mig.

"Var största orosmomentet"

Han har tyckt att det varit lite läskigt inför att det skulle bli officiellt.

– Hur tas det emot av omgivningen? Det är nog lite sådär, om man går ut med sin sexuella läggning, får man kramisar eller hjärtan, men så är det inte riktigt här. Det har dock luckrats upp och är inte så omvälvande längre. Jag är precis samma person som tidigare och har inte blivit en ny person. De jag känner bäst har jag berättat för innan. Jag har inte velat att de ska få läsa det i spalterna och jag har inte velat att de ska få en omedelbar chock.

Bland annat är han engagerad i den lokala fotoklubben, Yxerns fiskevårdsförening och en vägsamfällighet. Mest orolig var han dock för ett uppdrag han har för Vimmerby IF.

– Det var det största orosmomentet och något jag inte ville bli av med. Det senaste året har jag varit väldigt aktiv där och fotograferat precis allt. Hemmamatcher, bortamatcher och Bullerby Cup. Varken Bragsjö (Stefan) eller Pöder (Patricia) ser några hinder och jag är professionell. Jag lämnar politiken utanför och var sak har sin tid.

Vill skapa sunt förnuft

Hans målsättning är nu att komma in i fullmäktige efter höstens val.

– Listorna är inte satta ännu, men partiet har en tro på mig och att jag kommer bidra och få kryss. Platsen är redan säkrad säger partiet, så det är målet i alla fall.

Vilka är de viktigaste frågorna för Vimmerby?

– Med cirkusen som varit handlar det om försök att skapa sunt förnuft, bidra till bättre stämning och samsyn.