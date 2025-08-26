HFK pulvriserade Rumskulla fullständigt – gjorde 13 mål

Hultsfreds FK:s stjärnsmäll borta mot Överums IK satt inte i. Under tisdagskvällen körde man över Rumskulla GoIF fullständigt och vann med hela 13-2 (4-2). – Vi gör en bättre match, sedan var det skillnad på motstånd, säger HFK-tränaren Anders Larsson.

Chockförlusten borta mot Överum, där seriefavoriten Hultsfred låg under med 6-0 redan efter en halvtimme, har pratats igenom de senaste dagarna.

En reaktion kom verkligen hemma mot jumbon Rumskulla GoIF. 20 minuter in på tillställningen var HFK i ledning med 4-0.

– Vi har pratat jättemycket om den förra matchen och var väldigt tydliga inför den här matchen. Vi skulle spela med öppna spjäll, gå högt upp i deras straffområde och spela försvarsspel. Vi har 4-0 tidigt innan vi blir lite nonchalanta igen och då gör de två mål. Det var väldigt onödigt att det blev tafatt där, säger Anders Larsson.

I den andra halvleken höjde HFK upp sig igen och gick fram till hela 13-2. Billy Inkoom i bortalaget visades också ut med halvtimmen kvar.

– Vi rättade till en del i halvtid och var mer påkopplade igen. Rumskulla var inte bra, men det tog inte udden ur vår seger. Vi kunde lufta ungdomar, avlasta spelare med två gula och spela av matchen. Klart vi är tacksamma för att vi vinner och plockar in lite i målskillnad.

"Hade svagt lag"

Anders Larsson var förstås nöjd och glad med att hans mannar studsade tillbaka.

– Nu är det fem matcher kvar och det får inte stiga oss åt huvudet. Vi måste hantera det här och så är det match på igen. Jag fasade för den här matchen och jag fasar inför Krokstorp också. Vi ska göra jobbet och ta tre poäng där också.

Rumskullas ledare Thomas Eriksson hade lätt att hålla sig för skratt och har haft roliga kvällar i livet.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Vi hade svagt lag, men det ska inte behöva bli sådana siffror ändå. Vi saknade sju av våra bättre, men jag ska inte skylla på det. Men det gjorde stor skillnad. Vi var inte där, hade två avstängda och fem skador på det. Att vi fick Billy utvisad i andra halvlek gjorde inte saken bättre.

Farouk Alaloush hade en kväll att minnas och satte dit sex baljor. Filip Fungmark satte tre mål och Sebasthian Svensson, Khaled Albatran, Alfred Wahlman och Elis Thuresson gjorde varsitt. Imad Khankan nätade dubbelt för Rumskulla.

Samtliga fick beröm för en bättre insats i HFK och i Rumskulla plussades tvåmålsskytten Imad Khankan.