Rumskulla nära poäng – Gunnebo vann ändå

Rumskulla GoIF har haft det riktigt kämpigt ett tag. Hemma mot Gunnebo IF var man nära en skräll, men topplaget vann ändå matchen med 2-1.

Devin Dzaferi gav jumbon Rumskulla ledningen tidigt i matchen. Hemmalaget saknade inte heller chanser för att göra fler, men det blev det enda i matchen.

– Vi har inte flytet med oss. Vi ligger där vi ligger och då kanske man inte förtjänar flytet. Vi skjuter stenhårt i ribban vid 1-1, men så gör de 2-1 i stället. Alla grabbar kämpade riktigt bra, så jag är nöjd med krigarinsatsen. Det finns inget att klaga på, säger Rumskullaledaren Thomas Eriksson.

Albin Gustavsson gjorde 1-1 tio minuter in i andra och några minuter senare satte Jesper Persson matchavgörande 2-1.

– De stod upp bra måste jag säga. Vi var spelförande och hade bollen mycket, men det blev alldeles för lågt tempo för vår del. De kunde bara flytta efter och bryta när vi närmade oss mål. Matchen levde verkligen hela vägen, säger assisterande tränaren i Gunnebo, Simon Walett, som själv fick ställa sig i kassen.

Han tycker att matchen kunde gått precis hur som helst.

– De har ett ribbskott vid 1-1 där och Rumskulla var inte ofarliga även om vi styrde spelet.

Hans Larsson, född 1963, förtjänade beröm i Rumskulla.

– Han gör rätt hela matchen, berömmer Thomas Eriksson.

I Gunnebo var det Jesper Persson som förtjänade ett omnämnande. HÄR är tabellen.