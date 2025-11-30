Rumskulla GoIF höll årsfest – här är pristagarna

Pristagare på Rumskulla GoIF:s årsfest var Albin Adolfsson, Billy Inkoom, Thomas Eriksson, Arvid Christensson och Haider Mullah Haji. Foto: Privat

Rumskulla GoIF gjorde comeback med ett seniorlag i fotboll 2025. På lördagen höll klubben sin årsfest och flera spelare premierades med utmärkelser.

Rumskulla GoIF:s årsfest hölls i skolans matsal på lördagskvällen. 30 personer närvarade på årsfesten. Det serverades mat, kaffe och kaka och kvällens program bestod prisutdelning, lotteri, musik och dans.

Flera priser delades ut till de aktiva spelarna i seniorlaget. Arvid Christensson, Billy Inkoom och Haider Mullah Haji fick pris för flest spelade matcher. Arvid Christensson mottog också pris för sin höga träningsnärvaro.

Lagledaren Thomas Eriksson uppmuntringspris gick till Albin Adolfsson.

Även Thomas Eriksson fick pris för att han har kämpat och jobbat med laget under comebacksäsongen.

– Utan honom hade det inte blivit något seniorlag i Rumskulla”, säger Maud Rinaldo Larsson.