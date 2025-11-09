Vimmerby IF närmar sig tränarlösning: "På plats innan vår provträning"

Tre spelare i Vimmerby IF med kontrakt över nästa säsong: Olle Carlsson, Max Karlsson och Melker Johansson. Foto: Arkivbild

Efter degraderingen till fyran står Vimmerby IF fortfarande utan en färdig tränarlösning. Inte länge till, enligt sportchefen Patricia Pöder. – Vi har inget hundraprocentigt färdigt ännu men planen är att sätta saker och ting på plats innan vår provträning nästa vecka.

Sedan tidigare står det klart att Ibrahim Haddar och Ahmed Tarabeih lämnar Vimmerby IF, men i övrigt börjar truppen falla på plats. I dagsläget är 14 spelare klara för nästa säsong.

– Pontus Bragsjö, tvillingarna Theo och Noah Zeylon Thoresson, Melker Johansson, Gustav Johansson, Arvid Westerling, Max Karlsson, Joakim Storm, Kahlid Ali, Ville Abenius, Elton Lindgren och Olle Carlsson är redo att fortsätta. Dessutom har Belmin (Hrustic) och Edvin Johansson fortsatt kontrakt och ingen har aviserat att man slutar, säger sportchefen Patricia Pöder och medger samtidigt att det finns en del orosmoln.

– Det är klart att vi har frågetecken kring vissa spelare men min förhoppning är att vi ska kunna behålla alla.

Bjudit in spelare till provträning

Några nyförvärv är ännu inte klara, men på tisdag nästa vecka har Vimmerby IF en provträning där man bjudit in en rad spelare. Innan den träningen är förhoppningen att ha klart med tränarkonstellation för den kommande säsongen.

– Diskussionerna fortsätter och planen är att sätta saker och ting på plats innan dess för att kunna ge mer klara besked. Än har vi ingenting hundraprocentigt färdigt.