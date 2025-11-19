Hög träningsnärvaro i Södra Vi – men ingen tränare klar: "Vill hitta rätt"

Ossian Mathiasson fick ta emot pris under Södra Vi:s 100-årsjubileum i helgen. Än har klubben inte ny huvudtränare på plats inför den kommande säsongen, men däremot ser träningsnärvaron bättre ut än på länge. Foto: Privat och Simon Henriksson

Södra Vi klarade sig kvar i femman med nöd och näppe. Efteråt tackade tränaren Peter Magnusson för sig och än finns ingen ersättare på plats. – Vi har haft diskussioner med ett fåtal personer men inte landat i något konkret, säger Ossian Mathiasson som samtidigt kan glädja sig åt en hög träningsnärvaro de senaste veckorna.

Allt avgjordes i sista omgången för Södra Vi. Segern mot Fågelfors samtidigt som IFK Tuna förlorade mot Djursdala säkrade ett nytt kontrakt i division fem. Till nästa säsong är målet att undvika en ny bottenstrid, men då måste inställningen förändras.

– Om vi får tillbaka en träningskultur och att folk tycker det är roligt att komma hit så kommer resultaten därefter. Med det laget vi kan ställa på benen ska vi kunna hamna sexa-sjua i tabellen, men då gäller det att folk ställer upp. Blir träningsnärvaron som i år med fyra-åtta spelare under tre månaders tid kommer det spelas division sex-fotboll på Ulfveskog efter nästa säsong, säger Ossian Mathiasson i sportgruppen.

30 spelare på träningen

Hittills har det lovande ut. Södra Vi har genomfört tre inomhusträningar med hög närvaro och hade senast en toppnotering på inte mindre än 30 spelare.

– Vi har bjudit in mycket folk för att testa och se hur det känns i vår miljö och vi känner att intresset har hållit i sig. Det är ett uppsving och man får vara glad i stunden. Vi hade en kämpig andra halva av 2025 med en svag träningsnärvaro och hoppas kunna hitta tillbaka till det som vi har varit lite kända för tidigare. Samtidigt är det vinterperiod nu och folk har inte lika mycket för sig som på sommaren. Det är lättare att få folk till träningar i november än i juli och augusti.

Annons:

"Haft jättebra samtal"

Flera av spelarna som varit med provtränat de senaste veckorna är högaktuella för spel i Södra Vi nästa säsong.

– Det finns ett gäng intressanta och i den bästa av världar kan vi värva in sju-åtta av dem. Vi har haft jättebra och positiva samtal men många vill avvakta lite, kanske för att se vem som leder laget.

Ja, den lilla detaljen återstår. Någon ersättare till Peter Magnusson är ännu inte på plats.

– Det vore såklart skönt att bli klar så fort som möjligt och kunna ge besked till truppen, men samtidigt känner vi ingen panik. Vi vill hitta rätt och har pratat med ett fåtal personer men inte landat i något konkret ännu.

Hyllar konkurrenten

Nyligen spikade Djursdala SK sin tränarsida för nästa säsong där David Henriksson och Björn Stridh fortsätter och Ossian Mathiasson hyllar seriekonkurrenten.

– DSK är en förebild och har verkligen lyckats. Egentligen är det konstigt att de inte presterar bättre än vad de gör. De har en otrolig träningsnärvaro och en otrolig tränarstab, säger han.

Fortsätter du själv nästa säsong?

– Jag har inte tagit ställning ännu, men mycket, mycket talar för att jag spelar vidare i Södra Vi.

Under helgens årsfest presenterades Kim Johansson som klubbens första nyförvärv inför säsongen. Sedan tidigare är Pontus Holm, Jesper Wessman, Jonas Carlsson, Amrou Kzibra, Fawaz Baraket, Hossam Baraket, Anton Dähre, Melker Frejd och Niklas Gunnarsson klara för en fortsättning.