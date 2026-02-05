Södra Vi fortsatt utan huvudtränare: "Ingen rolig sits att hamna i"

Ossian Mathiasson och Södra Vi IF letar huvudtränare men hittills har klubben inte fått napp.

En bit in i februari står Södra Vi fortfarande utan tränare. En ovan situation för Ossian Mathiasson i sportgruppen. – Under alla mina år i föreningen har vi alltid haft det löst vid den här tiden. Det är ingen rolig sits att hamna i och blir allt svårare att få folk att engagera sig, säger han.

Peter Magnusson lämnade tränaruppdraget i Södra Vi efter att klubben säkrat nytt kontrakt i den sista omgången.

Det var i början av oktober.

I dag, fyra månader senare, står Södra Vi fortsatt utan huvudtränare.

– Vi har inte fått napp i tränarjakten och det är den tråkiga verklighet vi är i just nu. Vi har pratat med tio-tolv olika tränare sedan början av november och många har varit intresserade till en början men det har fallit på att man inte har den rätta tiden för att göra det fullt ut, säger Ossian Mathiasson i sportgruppen.

Har tillfällig lösning

Just nu leds träningarna av Greger Stefansson med assistans av ett par spelare i laget.

– Vi har en tillfällig lösning som rullar på men Greger är inte intresserad av att leda laget på längre sikt. Det är vi två som jobbar vidare med tränarfrågan.

Kan det bli så att ni står utan tränare i premiären?

– Jag vet faktiskt inte. Någon kommer att träna men jag har ingen aning om vem. Just nu är det helt öppet och väldigt svårt att säga. Vi har lite spår vi jobbar på parallellt samtidigt som verksamheten rullar på.

Träningsnärvaron avgörande

Truppmässigt ser det annars lovande ut för Södra Vi. Under frimånaden anslöt en rad spelare och klubben nådde en imponerande semifinal under KM i futsal i januari.

– Vi har en större och bredare trupp att gå in med i säsongen vilket känns bra. Jag hoppas och tror att vi ska klara nytt kontrakt utan kval och vi har haft en bra försäsong. Men om vi har samma träningsnärvaro som ifjol kan det bli svårt.

Än så länge har närvaron varit betydligt bättre, men vis av erfarenhet vågar Ossian Mathiasson inte ta ut något i förskott.

– Vi har smugit igång och har en ambition av att vara 15 spelare på varje träning. Det har vi nästan nått upp i hittills men vid den här tiden kan folk tycka att det är roligt att träna. När våren och sommaren kommer finns det många andra saker att lägga sin tid och energi på.