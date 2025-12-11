Tyra från Vimmerby följer inte med forna storlaget ner

Linköping FC degraderas från damallsvenskan som de har tillhört sedan 2003. Tyra Andersson från Vimmerby var med om nedflyttningen och kommer inte följa med laget ner i elitettan.

Hösten 2023 slogs Linköping FC i toppen av damallsvenskan och gick för sitt fjärde SM-guld. Det slutade med en tredjeplats och laget spelade Champions League-kval mot Arsenal inför flera tusen åskådare på hemmaplan.

Nu, två säsonger senare, trillade Linköping ur damallsvenskan efter att ha slutat näst sist med 16 poäng. Det tidigare storlaget har gått från att vara ett av landets bästa lag till att trilla ur högstaserien som de har spelat i sedan 2003.

Vimmerby IF-produkten Tyra Andersson har spelat för Linköping de senaste säsongerna och fick vara med om den tunga degradering. Det blir dock ingen fortsättning i klubben som får börja om i elitettan säsongen 2026.

Tyra Andersson kom till LFC Akademi 2022 och skrev kontrakt med A-laget inför den här säsongen.

"Jag vill tacka LFC för mina 3,5 år i klubben. Det har varit oerhört lärorika år och jag vill också rikta ett stort tack för den stöttning vi fått från fansen och till alla fantastiska lagkamrater", säger Tyra Andersson i en kommentar till klubbens hemsida.