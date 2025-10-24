24 oktober 2025
Snickars poängräddare när VIBK hämtade upp underläge

Minea Snickars gjorde både 2-3 och 3-3 när Vimmerby IBK:s damer tog en poäng mot FBC Kalmarsund Ungdom B. Foto: Arkivbild

Snickars poängräddare när VIBK hämtade upp underläge

INNEBANDY 24 oktober 2025 22.03

Vimmerby IBK:s damer hämtade upp 1-3 till 3-3 i tredje perioden borta mot FBC Kalmarsund Ungdom B. Stor poängräddare blev Minea Snickars med dubbla mål.

Vimmerby IBK var rejält tillbakapressat i början av matchen och FBC Kalmarsund gick rättvist ifrån till en 2-0-ledning i första perioden.

– De var klart bättre. I andra tog vi tar i spelet mer och testade att spela lite olika med våra två formationer där den ena kedjan pressade och den andra backade hem. Det visade sig vara effektivt, säger Patrik Karlsson.

"Kunde lika gärna ha vunnit"

Nelly Widéen reducerade till 1-2, men FBC Kalmarsund utökade i slutet av perioden och hade en tvåmålsledning inför tredje akten. Där tog Vimmerby IBK över matchen helt. Minea Snickars både reducerade och kvitterade – och med lite marginaler på rätt sida hade VIBK åkt hem med alla tre poäng.

– Vi hade två stolpskott och deras målvakt var riktigt bra. Vi kunde lika gärna ha vunnit men känner oss ändå nöjda med en poäng sett till underläget inför sista perioden, säger Patrik Karlsson.

Han plussar för tvåmålsskytten Minea Snickars, centerduon Sofia Söderlund och Emmy Karlsson samt backen Lisa Melkersson.

Fakta

FBC Kalmarsund Ungdom B-Vimmerby IBK 3-3 (2-0, 1-1, 0-2)

Vimmerby IBK:s poäng: Minea Snickars 2+0, Nelly Widéen 0+2, Sofia Söderlund 0+1, Hilma Milton 0+1.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

