Limpar Lantz i toppen av tacklingsligan: "Får energi av det"

Tre poäng – och näst flest tacklingar av samtliga forwards i Hockeyallsvenskan efter sex omgångar. Marcus Limpar Lantz börjar bli varm i VH-dressen. – Jag gillar att vara fysisk. Man får energi av det, både som person och laget, säger 22-åringen.

Marcus Limpar Lantz fick sitt genombrott i Hudiksvall den gångna säsongen och gjorde 41 poäng på 52 matcher i Hockeyettan. Under de första matcherna med Vimmerby Hockey märktes att Hockeyallsvenskan var ett stort steg upp – men nu har centern vuxit in i kostymen.

– Det har gått bra tycker jag. Det är en ny liga och man märker att alla är mycket starkare och snabbare, men det har varit roligt, säger 22-åringen som är uppvuxen i Sollentuna.

"Bara att kötta på"

Och visst har han tagit för sig. Ett mål och två assist på sex omgångar är en bra start, men det är det fysiska spelet som sticker ut. Limpar Lantz är fyra på listan över antal tacklingar i hela ligan och har bara en forward framför sig i Östersunds Anton Klint, som dessutom har spelat en match mer. Tio tacklingar på sex matcher för VH-centern – och fler lär det bli.

– Det är bara att kötta på. Jag gillar att vara fysisk och får energi av det, precis som hela laget, säger Limpar Lantz som spelar i tredjeformationen och snittar omkring 15 minuter per match.

Mer trafik framför mål

Nu väntar seriens hittills bästa lag Björklöven på hemmais.

– Det blir tufft såklart. De har inte torskat någon match än men vi har alla möjligheter att ta tre poäng och det är bara att köra på. Vi har surrat lite om offensiven på träningen och har koll på vad vi ska göra. Lite mer puckar på mål och trafik så ska vi lyckas få in lite fler mål, säger Limpar Lantz efter tisdagens träning.