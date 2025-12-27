Karusellen fortsätter – han lämnar VH för match i SHL

Vimmerby Hockey har precis förlorat stort mot IK Oskarshamn. Nu står det klart att Marcus Limpar Lantz ska spela tre dagar i rad. Han lånas nämligen ut till SHL-laget HV71.

HV71 har en diger skadelista och två spelare iväg på JVM. Den senaste tiden har klubben lånat extremt många från Hockeyallsvenskan och i senaste matchen mot Örebro hade man Moras Arvid Degerstedt och Gustav Olhaver inlånade. Matchen innan dess gjorde Kalmarforwarden Eddie Levin succé och den matchen var även Hampus Karlsson inlånad från IK Oskarshamn.

Under söndagens möte med Rögle i Ängelholm lånas en ny hockeyallsvensk duo in. Det rör sig om Nybros Tim Lindfors och Vimmerbys Marcus Lumpar Lantz.

"Båda spelarna är aktuella för spel i söndagens match mot Rögle BK", skriver HV71.

VH har också bekräftat utlåningen.

"Vi önskar Limpan och HV71 stort lycka till", skriver Vimmerby.

Det här innebär att det blir matcher tre dagar i följd för VH-centern. Vimmerby spelar härnäst på måndag mot Troja-Ljungby.