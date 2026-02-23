Tillbaka på ovan position i comebacken: "Var lite ovant"

Marcus Limpar Lantz var tillbaka efter skada mot BIK Karlskoga och spelade ytterforward för första gången i karriären. Foto: Ossian Mathiasson

Marcus Limpar Lantz har missat sex matcher på grund av skada. Hemma mot BIK Karlskoga var han tillbaka – på en ovan position. – Jag körde winge och det är klart att det var lite ovant, säger han.

Det var i bortamatchen mot IF Björklöven den 28 januari som Marcus Limpar Lantz utgick skadad. VH-centern har fått följa senaste tidens matcher från läktarplats och var efter sex matchers frånvaro tillbaka i spel hemma mot BIK Karlskoga i afton.

– Jävligt roligt. Att komma tillbaka och spela är det enda man vill när man sitter på läktaren, säger Marcus Limpar Lantz och fortsätter:

– Jag var inte lika grisig som jag brukar vara. Man får vara lite smart också och inte göra något onödigt och tänka efter i situationerna.

Spelade ytterforward för första gången

Marcus Limpar Lantz är center och har spelat center hela karriären. I dag spelade han, något överraskande, ytterforward i en kedja med August Lissel som center och Johan Mörnsjö som ytterforward.

– Det kändes ändå bra, tycker jag. Jag körde winge och det var lite ovant. Jag tycker ändå att jag löste situationerna bra. Det är bara att köra och det är hockey man spelar.

Hur lyder dialogen med Eric Karlsson om fortsättningen?

– Det vet jag faktiskt inte. Vi får senare i veckan se vad som händer.

Vimmerby tog tre betydelsefulla poäng i bottenstriden mot BIK Karlskoga.

– Jävla skönt. Vi har en vecka med fyra matcher så det är en skön start på veckan. Det är en skön vinst och vi kommer in med en skön känsla till de kommande matcherna.

Hur ser du på den fortsatta kampen i botten?

– Det är väl bara ta match för match och dag för dag och inte tänka för mycket på deras resultat. Vi ska fokusera på oss och göra det vi kan.