Det här var VH-tränaren mycket missnöjd med: "Blir en kniv i sidan"

Det var serieledaren mot tabelljumbon. Vimmerby Hockey föll också hemma mot IF Björklöven med 0-3. – Jag tycker inte vi kommer upp i en nivå för att störa dem, säger en missnöjd Eric Karlsson.

I fredags kväll svarade Vimmerby Hockey för en jättefin insats borta mot favorittippade Modo. Även på onsdagskvällen vankades oerhört tufft motstånd.

Serieledande Björklöven, som verkligen fått ordning på defensiven under inledningen av Hockeyallsvenskan, åkte ned från Umeå och nollade Vimmerby.

Tränaren Eric Karlsson var inte alls nöjd efter 0-3-förlusten.

– Det är en besvikelse. Jag tycker inte vi kommer upp i en nivå vi behöver komma upp i för att störa dem. Det är en ganska komfortabel seger för Björklöven, säger han.

Jämfört med hemmamatchen mot BIK Karlskoga kom ni väl ut hetare och hårdare i första?

– Det var väl bättre om man jämför så, men vi är inte nöjda med den. Vi kommer inte ut och är skarpa nog. Vi fullföljer inte tacklingarna och vi är inte som jag önskar att vi ska vara. Vi får tacka Pontus (Eltonius) för att vi har 0-0 där. Vi var ganska frusterade efter den perioden.

Hade en väldigt bra period

I den andra perioden gjorde Björklöven alla sina tre mål. Detta trots att det var Vimmerbys starkaste 20 minuter i matchen.

– Andra är jättebra. Det är ganska talande att vi har ett stolpskott och så i anfallet efter blir det 0-2. Små marginaler blir avgörande. Det är väl ett lag i medgång och ett i motgång. Vi skapar inte jättemånga heta målchanser, men jag tycker ändå att andra perioden är bra. Vi har bra sekvenser, men de straffar oss och så är det med de bästa lagen.

Mitt under en relativt lång och imponerande period av Vimmerby i andra akten kom Björklöven upp för första gången på länge och satte ett för gästerna förlösande 2-0-mål. VH åt fast topplaget i offensiv zon och fick verkligen bett på sin forechecking.

Efter att "Löven" dubblat sin ledning hittade Vimmerby inte samma nivå igen.

– Om vi varit serieledare hade vi nog hanterat det bättre. Jag tycker inte att vi tappar energi, vi försöker fortsatt, men det är klart att det blir en kniv i sidan. Det är surt, frustrerande, men vi får kriga på och börja om.

Kastade om i formationerna

VH-ledningen valde att kasta om rätt mycket i formationerna i matchen. Efter den första perioden skickades Anton Carlsson upp i förstakedjan tillsammans med Filip Fornåå Svensson och Arvid Caderoth.

Berodde det på hur missnöjd du var med första?

– Ja, jag tycker inte vi kommer ut som vi önskar och vi fick inte ut något av någon lina egentligen. Vi har hållit stadiga block tidigare, men vi försökte göra något. Jag tycker inte det gav någon jätteffekt i dag. Generellt är det inte någon som inte försöker. Gruppen driver och vill, men vi möter också ett bra lag som gör oss sämre. Vi får inte flow med pucken, vi får inte utdelning på vår forecheck och vi måste ta bättre betalt. Det handlar om att göra mål och vi har svårt att göra mål.

Vad har du för recept på det?

– Det handlar väl om klassiska grejer. Att ta in folk på mål och få mer puckar dit. Vi skjuter 17 skott varav tre i sista. Vi måste bli mer desperata och heta.

Bänkade supporterspelaren

Vimmerby hade också några chanser i numerärt överläge, men där stämde det inte alls för hemmalaget.

– I första får vi inte alls hugg. Jag tycker vi spelat ganska bra i powerplay, men även där behöver vi ta betalt.

För andra matchen den här säsongen bänkades supporterspelaren Colson Gengenbach. Den tilltänkte spetsspelaren fick bara drygt fyra minuter i matchen.

– Vi valde att inte spela honom.

Han är tilltänkt spetsspelare och det här är andra matchen ni gör så. Vad säger du om det?

– Jag säger att det tar jag med Colson.

Härnäst väntar länsrivalen Nybro Vikings i VBO Arena på fredag kväll.