13 januari 2026
Uppgifter: Kalmar HC värvar poängkung från KHK

Viktor Smeds gjorde sju poäng för IK Oskarshamn förra säsongen. Nu tillhör han Karlskrona HK i Hockeyettan, men enligt uppgifter ska han vara klar för en övergång till Kalmar HC från och med nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Kalmar HC värvar poängkung från KHK

ISHOCKEY 13 januari 2026 11.08

Eddie Levin ska vara klar för en övergång till Växjö Lakers nästa säsong. Enligt uppgifter till Expressen har Kalmar HC gjort klart med en ersättare i form av Viktor Smeds från Karlskrona HK. 

Viktor Smeds gjorde sju poäng för IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan förra säsongen och har nio SHL-matcher med Rögle på meritlistan. Till den här säsongen tog 21-åringen klivet ned i Hockeyettan där han har fått igång produktionen rejält. Efter 25 matcher toppar forwarden Karlskronas interna poängliga på 34 poäng, fördelat på tolv mål och 22 assist.

Enligt uppgifter till Expressen ska Kalmar HC ha gjort klart med Viktor Smeds om en övergång från och med nästa säsong.

