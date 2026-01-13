Uppgifter: Kalmar HC värvar poängkung från KHK

Viktor Smeds gjorde sju poäng för IK Oskarshamn förra säsongen. Nu tillhör han Karlskrona HK i Hockeyettan, men enligt uppgifter ska han vara klar för en övergång till Kalmar HC från och med nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Eddie Levin ska vara klar för en övergång till Växjö Lakers nästa säsong. Enligt uppgifter till Expressen har Kalmar HC gjort klart med en ersättare i form av Viktor Smeds från Karlskrona HK.

Viktor Smeds gjorde sju poäng för IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan förra säsongen och har nio SHL-matcher med Rögle på meritlistan. Till den här säsongen tog 21-åringen klivet ned i Hockeyettan där han har fått igång produktionen rejält. Efter 25 matcher toppar forwarden Karlskronas interna poängliga på 34 poäng, fördelat på tolv mål och 22 assist.

