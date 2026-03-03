BOMBEN: VÄNSTERTOPPEN TAR STORT STEG TILLBAKA

Lars Johansson lämnade ett mycket överraskande besked på tisdagen. Foto: Arkivbild

Lars Johansson har varit Vänsterpartiets toppnamn sedan 2012. Den här mandatperioden har han fått skörda frukterna genom att partiet för första gången varit med och styrt Vimmerby kommun.

Då väljer Lars Johansson att ta ett stort steg tillbaka.

Det är vänstertoppen som har varit partiets främsta företrädare och som symboliserat samarbetet tillsammans med S- och C-kollegorna Eva Kindstrand Ströberg och Peter Karlsson.

På tisdagen, när Vänsterpartiet presenterade sin lista inför valet 2026, avslöjade han bomben. Lars Johansson kommer stå först som kandidat nummer nio på listan till fullmäktige.

Det innebär att han, om Vänsterpartiet inte ökar ordentligt, hamnar utanför fullmäktige.

Toppar listan gör i stället nyförvärvet från Kinda kommun, Erik Andersson, som anslöt till partiet här i Vimmerby under mandatperioden och som nu sitter som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Mycket mer om denna nyhet senare.