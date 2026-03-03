03 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

BOMBEN: VÄNSTERTOPPEN TAR STORT STEG TILLBAKA

Lars Johansson lämnade ett mycket överraskande besked på tisdagen. Foto: Arkivbild

BOMBEN: VÄNSTERTOPPEN TAR STORT STEG TILLBAKA

POLITIK 03 mars 2026 17.39

Lars Johansson har varit Vänsterpartiets toppnamn sedan 2012. Den här mandatperioden har han fått skörda frukterna genom att partiet för första gången varit med och styrt Vimmerby kommun.

Annons:

Då väljer Lars Johansson att ta ett stort steg tillbaka. 

Det är vänstertoppen som har varit partiets främsta företrädare och som symboliserat samarbetet tillsammans med S- och C-kollegorna Eva Kindstrand Ströberg och Peter Karlsson.

På tisdagen, när Vänsterpartiet presenterade sin lista inför valet 2026, avslöjade han bomben. Lars Johansson kommer stå först som kandidat nummer nio på listan till fullmäktige. 

Det innebär att han, om Vänsterpartiet inte ökar ordentligt, hamnar utanför fullmäktige.

Toppar listan gör i stället nyförvärvet från Kinda kommun, Erik Andersson, som anslöt till partiet här i Vimmerby under mandatperioden och som nu sitter som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

Mycket mer om denna nyhet senare.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Kandidat på SD:s lista vill inte alls vara med: "Blir missar ibland"
Ordentliga böter för tidigare SD-toppen – så hög var promillehalten
M HAR SATT SIN LISTA – HAN STÅR ÖVERST
EFTER TUNGA VALET – DESSA SKA LEDA C TILL FRAMGÅNG
Därför bryter V sin nya tradition – blir inget firande i Vimmerby

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt