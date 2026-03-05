Robinson-deltagaren från Västervik: ”Once in a lifetime-upplevelse"

Lema Yurt från Västervik berättar för vår tidning om hur det var att vara med i Robinson och hur hon förberedde sig för äventyret. Programmet börjar sändas 30 mars. Foto: Pressbild

Hon älskar Robinson och hade länge tänkt att det hade varit roligt att söka till programmet någon gång. När Lema Yurt från Västervik väl bestämde sig spontant gick allt väldigt snabbt, och plötsligt stod hon på stranden i Filippinerna. – Det har verkligen varit en ”once in a lifetime”-upplevelse, säger hon om inspelningen.

När TV4 presenterade vårens deltagare i Robinson i veckan stod det klart att 25-åriga Lema Yurt från Västervik är en av dem. Att hon över huvud taget sökte till programmet just den här gången började mest som en spontan idé hemma i soffan.

– Jag kollade på Robinson tillsammans med min sambo och tänkte väl att jag söker för skojs skull. Sen hörde de av sig efter bara två dagar och ville träffa mig. Det gick väldigt snabbt fram i processen med intervjuer och det blev klart att jag skulle vara med. Det var roligt men också väldigt omskakande och nervöst, allt kändes bara så himla overkligt, säger Lema Yurt.

Hon har följt Robinson i flera år och har länge funderat på att söka.

– Av någon anledning har det inte blivit av förrän nu. Jag tror att många begränsar sig själv, tänker att ”inte ska väl jag” eller att det ändå inte finns någon chans att just jag kommer bli vald av alla som söker. Men det är värt att testa!

Försökte vänja kroppen vid mindre mat

Inför inspelningen försökte hon förbereda sig så gott det gick, även om studierna tog mycket tid. De senaste åren har hon bott i Växjö för att läsa en master i socialt arbete.

– Det var svårt att prioritera träningen samtidigt som allt plugg, men det gick ändå ganska så okej. Sen försökte jag minska intagandet av mat de sista 2-3 veckorna innan avfärd för att vänja mig, och det gick väldigt bra.

Alla deltagare får också i vanlig ordning ta med sig en personlig sak till ön. För Lema Yurt föll valet på ett par handskar.

– Det är främst för att jag är livrädd för insekter. Jag kände att jag måste skydda mig, så jag inte blir stucken eller skadad på händerna. Handskar kändes väldigt bra.

Idén fick hon efter att ha sett en tidigare säsong.

– Då var det någon som använde en handske som de hittade på stranden som tydligen kom till väldigt bra användning, då kände jag att det måste jag också ha.

Möte med apor på stranden

Inspelningen ägde rum i Filippinerna. Tidigare hade hon inte tänkt att hon ville resa just dit, men nu längtar hon efter att gå åka tillbaka dit och uppleva landet.

– Det var väldigt vackert där. Och att vara med I Robinson var också jätteroligt för att man fick utmana sig själv och testa gränser som man inte testat innan. Det har verkligen varit en ”once in a lifetime”-upplevelse.

Än är det förstås mycket hon inte kan berätta om inspelningen, eftersom programmet inte har sänts ännu. Men en sak hon delar med sig av är ett oväntat nattligt besök.

– Jag kommer aldrig glömma första tiden på stranden. Då var det apor som kom och störde oss på nätterna. Det var lite roligt att få uppleva landets natur och djurliv på så nära håll, och väldigt annorlunda. Det var nog första gången i mitt liv som jag blivit väckt av en apa, säger hon och skrattar.

Skulle du kunna tänka dig att vara med i fler TV-program framöver?

– Ja kanske, jag tänkte faktiskt på det häromdagen och pratade med min sambo om att Förrädarna skulle vara roligt att medverka i!

Drömmer om att hjälpa unga

Vid sidan av tv-äventyret satsar hon på en karriär inom socialt arbete. Hon läser en master och blir klar till sommaren. Nu är bara uppsatsen kvar.

– När jag är klar med studierna skulle jag gärna velat jobba som kurator för barn och unga, eller vara en del av ett vuxenteam där unga kan vända sig till. Det hade varit roligt att känna att man kan hjälpa och vara en trygg vuxen.

Hon har bott i Växjö sedan 2024, och nu har flyttlasset precis gått till Stockholm. Men hemstaden finns fortfarande kvar i hjärtat.

– Jag älskar ju Västervik och min familj bor ju fortfarande kvar. Det är Sveriges vackraste skärgårdstad, det kommer aldrig ändras! Under tiden i Växjö har jag verkligen saknat havet och saknat Västervik.

”Hoppas tittarna får se min verkliga personlighet”

Inför premiären av Robinson hoppas hon att tittarna ska få en rättvis bild av henne.

– Jag vill att de ska se mig som en lojal person som är genuin och jordnära, Jag är också en väldigt känslosam person, och tycker inte att det är något fel med det. Jag hoppas att tittarna får se min verkliga personlighet och att det inte blir allt för ihopklippt på något sätt. Det blir spännande att få se själv också, om jag kommer att känna igen mig själv på tv.

Programmet kommer gå att följa på TV4 och TV4 Play med start 30 mars.

– Det kommer kännas ovant och nervöst att få se sig själv i rutan. Jag tror jag är lika nervös och pirrig som alla som står mig nära. Sen har jag ju alltid älskat Robinson och reality, så jag är också jättetaggad på att se programmet!