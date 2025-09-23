Ingen flytt för kommande seriefinalen i division 5: "Synd"

Det blir ingen flytt av den kommande seriefinalen i division 5 för Tom Nilsson och hans lagkamrater i Hjorted/Totebo med anledning av att IFK Oskarshamn har tackat nej till en flytt. Foto: Simon Henriksson

Hjorted/Totebo hade önskemål om att byta speldag på avgörande seriefinalen mot IFK Oskarshamn. Nu kan vår tidning berätta att det blir ingen flytt.

Hjorted/Totebo förlorade den avgörande seriefinalen mot IFK Västervik i fjol. I år hamnar H/T i samma läge med en seriefinal i sista omgången. För att det ska bli en folkfest har H/T:s undersökt möjligheterna att byta speldag – från söndag till lördag – och varit i kontakt med Smålands Fotbollförbund, domarklubben och motståndarlaget IFK Oskarshamn.

Efter att ha fått godkänt från förbundet och domarklubben meddelar IFK Oskarshamn att de inte är intresserade av att byta speldag.

– Oskarshamn tackade nej till en flytt de har folk borta på lördagen. Synd, men så får det bli, säger Jacob Johansson i H/T:s sportgrupp.

Kommande seriefinalen kommer spelas på Tollevi söndagen den 5 oktober klockan 16.00, det vill säga samma dag och tid som övriga matcher i sista omgången av division 5.

Serieledaren IFK Oskarshamn ligger två poäng före och har åtta måls bättre målskillnad än Hjorted/Totebo. Lagen har varsin match kvar innan den avgörande seriefinalen på Tollevi. Oskarshamn möter tabellsexan IF Stjärnan och Hjorted/Totebo jumbon Frödinge/Brantestad SK på söndag eftermiddag.